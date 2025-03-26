Муфтий Татарстана назвал, что должен сделать мусульманин в «Ночь могущества»

Фото: Динар Фатыхов

В «Ночь могущества», которая, по одной из версий, приходится в этом году на 26—27 марта, мусульмане должны совершить пропущенные намазы, покаяться и простить обиды. Об этом рассказал председатель Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий Камиль Самигуллин.

По его словам, в эту ночь Всевышний ниспослал верующим Коран. Считается, что это случилось в месяц Рамадан, но в какой день — точно неизвестно. По одной из версий, в ночь с 26-го на 27-е число месяца Рамадан по мусульманскому календарю (в 2025 году с 26 на 27 марта по григорианскому календарю).

— В Коране говорится: «Мы, поистине, низвели его (Коран) в Ночь Могущества. Откуда тебе знать, что такое ночь Могущества? Ночь Могущества лучше тысячи месяцев. Ангелы и Дух (Джибриль) спускаются в нее с разрешения их Господа (на землю) со всеми Его повелениями. Она благополучна до наступления рассвета» (аль-Кадр, 97), — рассказал муфтий Самигуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он посоветовал верующим в Лейлат аль-Кадр искренне покаяться, чтобы Аллах простил все грехи.

— В эту ночь совершаются пропущенные намазы, читается Благородный Куръан, прощаются былые обиды, анализируются ошибки проведенных дней, месяцев, строятся планы на будущее, — заключил муфтий.

Напомним, 30 марта Ураза-байрам в Казани начнется с чтения Корана в мечетях в 6.30 утра. Проходящие через мечети маршруты общественного транспорта начнут работать с 5 часов утра.

Рената Валеева