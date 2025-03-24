Ураза-байрам в Казани начнется с чтения Корана в мечетях в 6.30 утра

Фото: Михаил Захаров

Ураза-байрам в Казани начнется с чтения Корана в мечетях в 6.30 утра. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии города рассказал начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.

Он добавил, что проходящие через мечети маршруты общественного транспорта начнут работать с 5 часов утра.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, 30 марта в 13.00 в Казани пройдет «Рамазан Fest» — ежегодное мероприятие, посвященное празднованию Ураза-байрама. В этом году оно состоится в Старо-Татарской слободе, на ул. Марджани и Насыри, и на площадке перед старым зданием театра им. Камала.

Напомним, в 7.00 в мечетях Казани начнется чтение гает-вагазов (проповедей), а сам праздничный намаз запланирован на 7.30.



Галия Гарифуллина