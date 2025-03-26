В Минпросвещении подготовили список фильмов для семейного просмотра

Фото: Реальное время

Министерство просвещения представило перечень кинофильмов, рекомендованных для просмотра всей семьей. Список разделен на категории по возрастам и включает как современные картины, так и советскую классику. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Ученикам 5—7-х классов предлагается посмотреть фильмы «Тимур и его команда», «Приключения Электроника» и «Белый Бим Черное ухо». Для учеников 8—9-х классов в списке представлены такие кинокартины, как «В бой идут одни «старики», «Офицеры», «28 панфиловцев», «Онегин», «Салют-7», «Легенда №17», «Брестская крепость» и другие.

Пресс-служба уточнила, что список является первоначальным и будет дополняться. Ранее министр сообщал о подготовке перечня фильмов, мультфильмов и книг для семейного досуга. В ближайшее время письмо с рекомендациями планируется направить в регионы.

В работе над списком участвовали более 55 экспертов из различных областей: представители профессионального сообщества киноиндустрии, академического сообщества, публицисты, политологи и представители федеральных органов власти. Было проведено 30 консультационных встреч с участием представителей Минпросвещения, Минкультуры, Союза кинематографистов России, «Мосфильма», родительской общественности, известных актеров и учителей.

Четыре основных критерия отбора кинопроизведений: формирование нравственных ценностей, воспитание гражданина и патриота своего Отечества, эмоциональное, эстетическое и интеллектуальное развитие личности, а также соответствие возрастным особенностям (0+, 6+, 12+, 16+).

Ранее Кравцов заявил о подготовке списка фильмов, которые школьники будут смотреть после уроков. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рената Валеева