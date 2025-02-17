В Госдуме предложили сделать проезд для беременных бесплатным

Фото: Динар Фатыхов

Сделать бесплатный проезд в общественном транспорте для беременных предложили в Госдуме. Копия обращения есть в распоряжении RT.

— В последние годы наша страна взяла курс на поддержание деторождения и укрепление института семьи. В стране действует множество федеральных и региональных программ поддержки, — отмечает автор проекта, депутат Виталий Милонов.

Он добавил, что в ряде регионов выдвигается множество инициатив и предложений относительно расширения перечня мер социальной поддержки для молодых матерей.

— В частности, губернатор Кировской области Александр Соколов предложил наделить беременных женщин правом бесплатного передвижения на общественном транспорте, — говорится в обращении.

По мнению автора, инициатива облегчит передвижение будущих мам.

Напомним, в январе в Госдуме призвали ввести временные разрешения для парковки на местах для инвалидов беременным женщинам и многодетным семьям. По словам автора инициативы, граждане часто обращаются с предложениями по регулировке работы платных парковок.

Елизавета Пуншева