В Казани на 9 Мая пройдет праздничный салют

Фото: Динар Фатыхов

В День Победы, 9 Мая, в Казани состоится традиционный праздничный салют в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила замруководителя исполкома города по вопросам социальной сферы Гузель Сагитова на заседании Казгордумы.

В прошлом году салют отменили в целях обеспечения безопасности большого скопления людей.

Согласно представленному плану, праздничные мероприятия начнутся в Казани уже 1 мая с памятного события у стелы трудовой доблести. В преддверии 9 Мая у Дома ветерана пройдет торжественный парад.

В сам День Победы, 9 мая, жителей и гостей Казани ждет насыщенная программа. Об этом — в материале «Реального времени».

Рената Валеева