В мэрии Казани рассказали, как пройдет празднование 9 Мая

Праздничный парад пройдет у стен Казанского кремля

Фото: Динар Фатыхов

Празднование 9 Мая в Казани пройдет под слоганом «Гордость Казани. Слава Победы». В рамках Дня победы в городе пройдет парад, рассказала на заседании Казгордумы замруководителя исполкома столицы Татарстана по вопросам социальной сферы Гузель Сагитова.

— Праздничный парад пройдет у стен Казанского кремля, на площади Тысячелетия. Большие памятные мероприятия будут организованы на территории парка Победы и в других центральных общественных пространствах. На знаковых мемориальных объектах Казани — у Вечного огня, у стелы «Город трудовой доблести», на городских кладбищах — пройдут возложения цветов, — сообщила она.

скриншот трансляции заседания Казгордумы

Творческие агитбригады поздравят героев во дворах. Сегодня в Казани проживают 2 634 ветерана, из них 59 человек — участники войны. Особый акцент в 2025 году сделают на образовательных проектах.

Напомним, в Казани на празднование 80-летия Победы выделят почти 44 млн рублей. Основным местом для торжеств станет площадь Тысячелетия. Здесь пройдет дневной концерт продолжительностью два часа, а вечером зрителей ждет четырехчасовое шоу с участием танцевальных, хореографических и вокальных коллективов.

Галия Гарифуллина