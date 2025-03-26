Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном

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Президент России Владимир Путин принял решение внести на ратификацию Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Об этом пишет ТАСС.



Договор был подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву в январе текущего года. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу.

Согласно договору, Россия и Иран закрепляют статус стратегических партнеров и охватывают сотрудничество во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее Путин предложил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро подписать договор о стратегическом партнерстве между двумя странами во время его визита в Россию.

Рената Валеева