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Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном

16:06, 26.03.2025
Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин принял решение внести на ратификацию Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Об этом пишет ТАСС.

Договор был подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву в январе текущего года. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу.

Согласно договору, Россия и Иран закрепляют статус стратегических партнеров и охватывают сотрудничество во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее Путин предложил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро подписать договор о стратегическом партнерстве между двумя странами во время его визита в Россию.

Рената Валеева

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