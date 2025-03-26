В Татарстане выросла популяция косуль, оленей, зайцев и куниц

Фото: Арсений Фавстрицкий

В Татарстане зафиксировали рост численности косуль, оленей, куниц и зайцев. Об этом сообщил зампредседателя Госкомитета республики по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов.

По итогам зимнего маршрутного учета:

количество косуль увеличилось на 1% и составило 16,8 тыс. особей;

число оленей возросло на 24%, достигнув 494;

количество зайцев-русаков увеличилось на 9%, до 41 тыс., а зайцев-беляков — на 4%, до 10 тыс.;

число куниц также показало рост, увеличившись на 8% до 3 тыс. особей.

Однако не все виды животных демонстрируют положительную динамику. Число лосей уменьшилось на 1% и составило 15,8 тыс. особей, белок стало меньше на 4% (до 3,9 тыс.), а серых куропаток — на 14%, до 175,5 тыс.

Реальное время / realnoevremya.ru

Шарафутдинов подчеркнул, что площадь охотничьих угодий в Татарстане превышает 6,3 млн гектаров. В республике насчитывается 140 охотничьих угодий и 81 вид охотничьих ресурсов. Для определения их численности проводится 13 видов учетов.

В 2024 году экономическая оценка состояния запасов охотничьих ресурсов составила 2,9 млрд рублей, что на 7,5% больше по сравнению с прошлым годом. За последние пять лет рост составил впечатляющие 81%.

Напомним, что в Татарстане с 26 марта начнется прием документов для получения разрешений на охоту на пернатую дичь в общедоступных угодьях. Охотники смогут подать заявление в Госкомитет Татарстана по биоресурсам.



Анастасия Фартыгина