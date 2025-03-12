Доходы бюджета столицы Татарстана вырастут на 655,8 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В 2025 году бюджет Казани может получить дополнительные доходы в размере более 655,8 млн рублей. Расходы при этом также увеличатся на 527,9 млн рублей. Соответствующий проект Казгордумы проходит антикоррупционную экспертизу.

Основным источником дополнительных средств станут межбюджетные трансферты. Первоначально их объем составлял 19,1 млрд рублей, но теперь он увеличится до 19,9 млрд рублей, что на 819,4 млн рублей больше.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Общая сумма доходов городской казны вырастет с 50 млрд 177,1 млн рублей до 50,8 млрд рублей. Сумма расходов также увеличится с 50,2 млрд рублей до 50,7 млрд рублей. В результате профицит бюджета Казани должен составить более 127,9 млн рублей.

Напомним, что ранее доходы бюджета Казани планировалось увеличить до 49,8 млрд рублей, а расходы — до 56,2 млрд рублей.



Таким образом, прогнозируемые показатели республики составили:

2025 год: доходы — 403,69 млрд, расходы — 416,19 млрд, дефицит — 12,49 млрд;

2026 год: доходы — 427,51 млрд, расходы — 446,38 млрд, дефицит — 18,8 млрд.



Анастасия Фартыгина