Уровень безработицы в России в январе 2025 года составил 2,4%

Фото: Михаил Захаров

В январе 2025 года уровень безработицы в России увеличился до 2,4%, по сравнению с декабрем 2024 года, согласно данным Росстата. 1,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше были признаны безработными по методологии Международной организации труда, сообщили в ТАСС.

Среди безработных женщин оказалось 51,1%. Уровень безработицы среди женщин составил 2,5%, что немного выше, чем среди мужчин — 2,3%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Из общего числа безработных 1,1 млн человек проживают в городах, а 700 тыс. — в сельской местности. Уровень безработицы среди сельских жителей достиг 4%, что значительно выше городского показателя в 1,9%.

Средний возраст безработных составил 38,1 года. Молодежь до 25 лет составляет 19% от общего числа безработных, а лица старше 50 лет — 21,2%. Кроме того, 28,9% безработных не имеют опыта трудовой деятельности.

Анастасия Фартыгина