В Татарстане с 30 марта изменится расписание восьми пригородных поездов

Фото: Максим Платонов

С 30 марта в Татарстане изменится расписание восьми пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Содружество».

Одно из ключевых изменений касается маршрута электрички Волжск — Бирюли, который теперь будет продлен до станции Арск. Поезд №6474 будет следовать по новому расписанию, с прибытием в Арск в 7.40.

Также изменится время отправления поезда №6402 Казань — Бирюли. Он будет отправляться в 7.14 — на четыре минуты раньше, и прибудет в Бирюли в 8.11 — на шесть минут раньше.

Поезд №6403 Арск — Казань теперь будет прибывать в Казань в 7.10, на две минуты раньше. Электричка №6421 Сосновка — Казань также изменит время приезда — теперь она будет в столице Татарстана в 7.29, на две минуты раньше.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Поезд №6423 Кизнер — Казань отправится в 6.18, на 15 минут раньше, и прибудет в Казань в 9.17 — на 17 минут раньше.

Электричка №6703 Аэропорт — Казань отправится в 8.40 и прибудет в 9.09, на одну минуту раньше. В то же время поезд №6704 Казань — Аэропорт теперь будет отправляться в 9.24, на три минуты позже.

Пригородный поезд №6364 Албаба — Казань отправится в 10.00 и прибудет в Казань в 12.06, на три минуты раньше.



Анастасия Фартыгина