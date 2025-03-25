В Зеленодольске лишенный прав водитель «Мерседеса» пытался уйти от погони, но был задержан

Фото: Инна Серова

В Зеленодольске 20 марта произошел инцидент с водителем «Мерседеса», который не остановился по требованию автоинспекторов и попытался скрыться. Во время преследования он грубо нарушал правила дорожного движения, создавая опасные ситуации для других участников. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.

После того как нарушитель бросил машину, он попытался убежать, но вскоре был задержан. Им оказался местный житель 1996 года рождения, ранее лишенный водительского удостоверения за вождение в нетрезвом состоянии.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В результате его действий были составлены несколько административных протоколов: за проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, нарушение правил остановки и неповиновение полиции. Общие штрафы составили более 10 тыс. рублей.

Суд назначил водителю арест на 14 суток за управление автомобилем без прав и 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Автомобиль нарушителя был помещен на специальную стоянку.

Анастасия Фартыгина