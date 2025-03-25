Суд в Казани запретил онлайн-продажу табака

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В Казани Вахитовский райсуд запретил продажу табачной продукции через интернет. Это решение было принято по иску Управления Роспотребнадзора по Татарстану, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иск был подан после того, как специалисты Роспотребнадзора обнаружили сайт, который предлагал дистанционную продажу и доставку табачных изделий.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Согласно Федеральному закону № 15-ФЗ, розничная продажа табака разрешена только в магазинах и павильонах, а дистанционная торговля этой продукцией запрещена.

Суд признал информацию на сайте незаконной и запретил ее распространение в России. Решение уже вступило в законную силу.

Накануне депутат Госдумы Игорь Антропенко от партии «Единая Россия» выступил с инициативой ограничить информацию о том, как самостоятельно изготовить вейпы и другие табачные изделия. Это предложение он озвучил в рамках поправок к проекту о внесудебной блокировке сайтов, продающих табак.



Анастасия Фартыгина