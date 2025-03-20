В России ограничат информацию о самостоятельном изготовлении вейпов

Фото: Реальное время

Депутат Госдумы Игорь Антропенко от партии «Единая Россия» выступил с инициативой ограничить информацию о том, как самостоятельно изготовить вейпы и другие табачные изделия. Это предложение он озвучил в рамках поправок к проекту о внесудебной блокировке сайтов, продающих табак. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Антропенко уточнил, что в интернете много инструкций и видео по изготовлению вейпов.

— Много видео под названием «Самый простой способ сделать вейп», «Как сделать вейп», «Самодельный вейп за 25 рублей». Считаю, что следует расширить действие проектируемой нормы на подобную информацию, не связанную с непосредственной продажей указанных товаров, — сказал депутат.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, включая вейпы и кальяны.



Анастасия Фартыгина