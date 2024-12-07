Южноафриканец Корфф из «Стрелы-Ак Барс» получил гражданство России
Регбист больше не будет считаться легионером
Южноафриканский форвард «Стрелы-Ак Барс» Рикерт Корфф стал гражданином России. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
27-летний Корфф получил российское спортивное гражданство. Со следующего сезона форвард перестанет считаться легионером в чемпионатах России.
— Начиная с сезона-2025, игрок не будет считаться легионером при заявке на матчи чемпионата России, — говорится в заявлении казанского клуба.
Корфф выступает в России с 2020 года, перейдя из «Буллс» в ЦСКА. До перехода в «Стрелу-Ак Барс» регбист также два сезона играл за «ВВА-Подмосковье».
В прошедшем сезоне «Стрела-Ак Барс» выиграл Суперкубок России, серебряные медали чемпионата России в регби-15 и золото в регби-7.
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