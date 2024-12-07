Южноафриканец Корфф из «Стрелы-Ак Барс» получил гражданство России

Регбист больше не будет считаться легионером

Фото: Динар Фатыхов

Южноафриканский форвард «Стрелы-Ак Барс» Рикерт Корфф стал гражданином России. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

27-летний Корфф получил российское спортивное гражданство. Со следующего сезона форвард перестанет считаться легионером в чемпионатах России.

— Начиная с сезона-2025, игрок не будет считаться легионером при заявке на матчи чемпионата России, — говорится в заявлении казанского клуба.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Корфф выступает в России с 2020 года, перейдя из «Буллс» в ЦСКА. До перехода в «Стрелу-Ак Барс» регбист также два сезона играл за «ВВА-Подмосковье».

В прошедшем сезоне «Стрела-Ак Барс» выиграл Суперкубок России, серебряные медали чемпионата России в регби-15 и золото в регби-7.

Зульфат Шафигуллин