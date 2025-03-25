Летом в Татарстане трудоустроят более 16 тыс. школьников

Фото: Максим Платонов

В Татарстане этим летом более 16 тыс. школьников смогут найти работу через службы занятости. Об этом сообщил директор Центра занятости населения республики Тимур Муллин.

Работодатели уже могут размещать вакансии для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Временные рабочие места будут доступны на предприятиях и в организациях разных форм собственности. С несовершеннолетними работодатель будет заключать срочные трудовые договоры.

Кроме того, школьники получат дополнительную выплату в размере 2,6 тыс. рублей к своей зарплате. Наибольшее количество вакансий ожидается в сферах общественного питания, гостиничного бизнеса, а также в дошкольных и медицинских учреждениях.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что в России работодателям разрешили привлекать несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие дни во время летних каникул. При этом, как рассказал «Реальному времени» директор татарстанского Центра занятости Тимур Муллин, подростки и так законодательно имеют право работать. Поправки к законопроекту регулируют трудовые отношения и сокращают риски нелегального найма детей. В то же время все эксперты издания сошлись во мнении: школьники трудоустраиваются очень охотно. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина