В татарстанской деревне Чернышевке капитально отремонтируют среднюю школу
В деревне Чернышевке Высокогорского района Татарстана полным ходом идет капремонт средней общеобразовательной школы. Работы проводятся в рамках республиканской программы ремонта образовательных организаций. Об этом сообщили в Минстрое республики.
Одноэтажное здание школы, расположенное по улице Школьной, имеет общую площадь 1 500 кв. м. Проект предусматривает выполнение широкого спектра работ, включая ремонт кровли, фасадные работы, внутреннюю отделку помещений, монтаж внутренних инженерных сетей.
Помимо обновления здания школы, в рамках капитального ремонта планируется благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплено новое оборудование, мебель и инвентарь для обеспечения комфортного и современного образовательного процесса.
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