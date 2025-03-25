Татарстанские выпускники стали чаще выбирать на ЕГЭ профильную математику, физику и информатику

Общее количество участников ЕГЭ выросло почти по всем предметам — вузы ждут притока абитуриентов

Фото: Максим Платонов

Число сдающих ЕГЭ по профильной математике выросло на 1,3 тыс. человек

В Татарстане в этом учебном году общее количество участников ЕГЭ, включая выпускников прошлых лет, выросло почти по всем предметам. Исключением стали два иностранных языка: китайский (число заявившихся осталось прежним) и французский (его стали выбирать реже). Количество абитуриентов в вузах увеличится, подчеркнул министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на брифинге, посвященном проведению Государственной итоговой аттестации (ГИА) в республике.

У выпускников текущего года больше всего увеличился интерес к профильной математике (+1,3 тыс. сдающих), русскому языку (+889 сдающих), физике (+491 сдающий), информатике (+418 сдающих). «Благодаря разъяснительной работе [среди выпускников 2025 года] выросло количество и доля сдающих ЕГЭ по большинству предметов. Снизилось только по математике базового уровня, литературе и французскому языку», — резюмировал глава Минобра.

Реальное время / realnoevremya.ru

Он добавил: по данным Федерального центра тестирования (ФЦТ), еще в 2024 году в Татарстане приросла доля сдающих профильную математику, информатику, биологию, физику, химию. Действующий результат тогда получили 64,6% выпускников. Республика надеется на сохранение положительной тенденции. Отметим, что в числе сдающих ГИА-11 в Татарстане в этом году 50 выпускников из Лисичанска и Рубежного.

Выбор вступительных испытаний ужесточили

Росту популярности точных наук в этом году в немалой мере способствовали изменения в правилах приема в вузы. С 1 марта 2025 года российским абитуриентам обязательно нужно сдавать профильные для выбранной специальности предметы. Как пояснил глава Минобра, раньше при поступлении, к примеру, на химика-технолога можно было сдавать обществознание. Теперь такой возможности у выпускников не будет.

Правда, педагогических специальностей ужесточения коснутся только в следующем году. «Если выпускник выбрал специальность учителя математики, еще один год у него есть возможность сдавать не математику, а обществознание», — сказал Ильсур Хадиуллин.

Действовать новые правила будут до 1 сентября 2029 года.

На единый республиканский экзамен по татарскому языку записались 34 человека, сообщил Ильсур Хадиуллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Растет популярность экзаменов по родному языку

Что касается ОГЭ, его в текущем году будут сдавать 45 400 школьников.

— По предметам по выбору выпускники отдали предпочтение информатике (48,2% участников), географии (46,7%), обществознанию (38%). При этом доля выбравших физику, географию и биологию увеличилась по сравнению с 2024 годом, — констатировал спикер.



Родной язык решили сдавать 5 793 выпускника 9-х классов (12,8% от общего числа). Это на 1 801 человека больше, чем годом ранее. Татарский язык и литературу выбрали 5 596 школьников, чувашский — 110, удмуртский — 53, марийский — 34. На экзамен по мордовскому не записался никто, хотя в Татарстане открыты три мордовские школы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Популярность родного (татарского) языка растет и у одиннадцатиклассников. В 2025 году на единый республиканский экзамен записались 34 человека — на 26 выпускников больше, чем годом ранее.

«Экзаменационной кампании прошлого года предшествовала информационная война»

— Экзаменационной кампании прошлого года предшествовала настоящая информационная война, — заявил в ходе брифинга министр. — Дискредитация, нагнетание негатива в отношении ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году впервые носили профессиональный, системный характер, с явным ярким «лидером».

По его словам, в прошлом году, вопреки неоднократным предупреждениям, восемь учащихся 9-го класса остались без аттестата о школьном образовании. Они не смогли ни продолжить учебу в 10-м классе, ни поступить в колледж.



— В отношении трех участников отделом образования Пестречинского района и прокуратурой Заинского района уже инициированы искровые заявления в суды об обязательстве родителям не препятствовать детям в прохождении ГИА и подать все необходимые документы. 11 марта текущего года Пестречинским районным судом иск был удовлетворен в пользу ребенка. 18 марта Заинским районным судом иск удовлетворен в отношении двух несовершеннолетних. На стадии назначения заседания в Ново-Савинском районном суде Казани, — сообщил Ильсур Хадиуллин.

Камиль Исмаилов / realnoevremya.ru

В этом году по тому же пути идут еще семь выпускников 9-х классов. Однако у них еще есть шанс попасть на экзамены: заявления школьников готовы принять в порядке исключения, несмотря на то, что сроки уже вышли.

Галия Гарифуллина