Песков: трехсторонняя встреча России, США и Украины не планируется

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Трехсторонняя встреча представителей России, США и Украины на данный момент не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Также Песков сообщил, что планов на разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока нет, однако при необходимости такая беседа может быть быстро согласована.

По словам пресс-секретаря, контакты между Россией и США будут продолжаться, однако конкретных деталей на данный момент нет.

Песков отметил, что итоги состоявшихся длительных российско-американских переговоров доложены Москве и Вашингтону и в настоящее время анализируются. Что касается содержания, то Песков подчеркнул, что они не будут обнародоваться, поскольку носили характер технических консультаций.

Российскую сторону на переговорах представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как предполагается, темой встречи стали нюансы возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по итогам консультаций между экспертными группами России и США в Эр-Рияде не планируется подписание каких-либо документов.



Рената Валеева