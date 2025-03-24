Песков: по итогам консультаций России и США в Эр-Рияде не планируется подписание документов
По итогам консультаций между экспертными группами России и США в Эр-Рияде не планируется подписание каких-либо документов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Российскую делегацию на консультациях возглавляют председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Американскую делегацию представляют старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также помощники спецпосланника по Украине Кита Келлога и советника по нацбезопасности Майка Уолтца.
Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, основной темой консультаций является возобновление черноморской зерновой инициативы. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом.
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