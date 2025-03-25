Аргентина рассекретит документы о нацистах, бежавших в страну после Второй мировой войны

Фото: Динар Фатыхов

Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился рассекретить все документы, касающиеся нацистов, которые нашли убежище в стране после Второй мировой войны. Об этом сообщил председатель аргентинского правительства Гильермо Франкос, пишет «Российская газета».

Решение было принято после встречи Милея с американским сенатором Стивом Дэйнсом, который давно добивается публикации архивов о нацистах, сбежавших в Аргентину.

— Все еще есть документы, которые не были обнародованы, прежде всего касающиеся банковских операций, — отметил Франкос.

Реальное время / realnoevremya.ru

Предполагается, что наиболее важные документы могут находиться в Минобороны Аргентины. Франкос подчеркнул, что у властей нет никаких причин скрывать эту информацию.

После Второй мировой войны многие нацистские преступники бежали в страны Южной Америки, в том числе в Аргентину. Одним из самых известных был Адольф Эйхман, ответственный за уничтожение евреев в Германии. В 1960 году он был похищен агентами «Моссада» в Аргентине и вывезен в Израиль, где был казнен по приговору суда.



Рената Валеева