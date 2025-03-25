В США самолет вернулся в аэропорт из-за того, что пилот забыл паспорт

Фото: Максим Платонов

Самолет авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс из Лос-Анджелеса в Китай, был вынужден вернуться после того, как выяснилось, что один из пилотов не взял с собой паспорт. Об этом CNN сообщили представители авиакомпании, пишет ТАСС.

Boeing 787 вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса в субботу. На борту находились 257 пассажиров и 13 членов экипажа. Самолет направлялся в Шанхай. Однако спустя два часа после вылета лайнер развернулся и направился в Сан-Франциско.

У пилота не оказалось паспорта на борту. Авиакомпания организовала замену экипажа, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в тот же вечер. Пассажирам предоставили ваучеры на питание и компенсацию за неудобства. Новый экипаж приземлился в Шанхае с опозданием на шесть часов.

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Рената Валеева