Минтранс выступил против введения «периода охлаждения» для невозвратных билетов

Фото: Максим Платонов

Минтранс России выразил свою позицию относительно инициативы введения «периода охлаждения» при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты. Там заявили, что не поддерживают эту идею, пишет РИА «Новости».

Инициатива о введении «периода охлаждения», предложенная Союзом пассажиров, предполагает предоставление пассажирам возможности исправить ошибки в данных пассажира, дате или направлении в течение определенного времени после покупки билета. Однако Минтранс считает, что эта мера нецелесообразна.

В министерстве подчеркнули, что пассажир может самостоятельно выбирать тариф при покупке билета на поезд или самолет. Информация, введенная при бронировании, подтверждается на нескольких этапах, и пассажир может корректировать данные до момента оплаты. Перед оплатой электронного проездного документа пассажиру предоставляется подробная информация о поездке, включая реквизиты, стоимость билетов, тарифы и услуги. До момента оплаты пассажир имеет право отказаться от заказа, если он не согласен с параметрами поездки.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, Минтранс отметил, что, согласно Федеральным авиационным правилам и приказу Минтранса, пассажир имеет право изменить условия договора воздушной перевозки по согласованию с перевозчиком и в соответствии с условиями примененного тарифа. Также пассажир допускается к проезду в поезде при наличии не более одной ошибки в фамилии, имени или отчестве, а также не более одной ошибки в серии или номере документа, удостоверяющего личность.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России подготовила проект приказа о предоставлении круглогодичной скидки на проезд в поездах дальнего следования для россиян от 10 до 18 лет.

Рената Валеева