Казань вошла в топ популярных направлений для отдыха в апреле

Фото: Динар Фатыхов

Аналитики «Яндекс Путешествий» представили результаты исследования о популярных туристических направлениях на апрель 2025 года. Согласно данным по поиску и бронированию жилья, самым востребованным регионом для отдыха стал Краснодарский край, но Казань также попала в список наиболее популярных городов для поездок. Об этом сообщили в RT на русском.

Кроме Краснодарского края, в топ-5 по популярности вошли и другие регионы, включая Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье. Казань также оказалась в числе желаемых направлений для отдыха.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что аренда жилья на майские праздники в России подорожала на 18% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость аренды составила 5,41 тыс. рублей за сутки. Казань занимает третье место по стоимости аренды с ценой 6,22 тыс. рублей за сутки. Дороже всего аренда стоит в Волгограде (6,61 тыс. рублей) и Нижнем Новгороде (6,35 тыс. рублей). В Москве средняя цена составляет 5,75 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 5,56 тыс. рублей.