Дети устроили поджог в танке-памятнике в Лениногорске

Фото: Динар Фатыхов

В Лениногорске дети устроили небольшой пожар в танке Т-72, который установлен во дворе дома на проспекте 50 лет Победы в качестве памятника.

Один из родителей заметил дым, идущий из танка, на котором находились дети. После того как детей сняли с танка, выяснилось, что кто-то из них забросил внутрь горящий мусор.

— Очевидцы почувствовали дым в районе танка Т-72, установленного напротив дома 25 по проспекту 50 лет Победы в Лениногорске. По прибытии пожарных подразделений признаков пожара не обнаружено, вызов ложный, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Андрей Родыгин.

Прибывшие на место пожарные потушили возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.



Рената Валеева