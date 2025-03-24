Минниханов ознакомился с работой КНИТУ и обсудил перспективы развития вуза

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил КНИТУ, где ознакомился с текущим состоянием дел и обсудил перспективы дальнейшего развития вуза. Об этом сообщила его пресс-служба.

Минниханов осмотрел научные лаборатории и кафедры университета, оценил оборудование и качество ремонта учебных помещений. Ректор КНИТУ Юрий Казаков давал пояснения по ходу осмотра.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В холле здания была организована выставка, посвященная студентам и преподавателям КНИТУ, воевавшим в годы Великой Отечественной войны. Представители поискового отряда «Химик» рассказали раису Татарстана о своей работе, продемонстрировали экспонаты — предметы и личные вещи воинов, найденные в ходе поисковых экспедиций в Ленинградской, Псковской и других областях.

После осмотра Минниханов принял участие в совещании, посвященном вопросам дальнейшего развития КНИТУ, включая научно-техническую деятельность вуза и его взаимодействие с профильными предприятиями. В совещании приняли участие заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли Олег Коробченко, министр труда, занятости и соцзащиты Эльмира Зарипова, министр образования и науки Ильсур Хадиуллин и другие официальные лица.

Рената Валеева