Микрофинансовые организации обяжут идентифицировать клиентов через биометрию

Фото: Максим Платонов

Микрофинансовые организации в России могут обязать проводить идентификацию клиентов с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС) при дистанционном заключении договоров займа. Соответствующие поправки к законопроекту размещены в думской электронной базе.

Согласно предложенным изменениям, при онлайн-оформлении каждого потребительского займа МФО должны будут обеспечивать аутентификацию клиента через ЕСИА и ЕБС.

— При дистанционном заключении каждого договора потребительского займа микрофинансовые организации обязаны обеспечить аутентификацию клиента с использованием Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы, — говорится в тексте поправок.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Комитет Госдумы по информационным технологиям рекомендовал принять данные поправки. Целью нововведения является повышение безопасности онлайн-займов и снижение рисков мошеннических действий.

Еще в начале марта депутаты внесли законопроект, который позволит бизнесменам и самозанятым брать микрозаймы в одной организации. Сейчас закон запрещает выдавать новые займы юрлицам или ИП, если сумма их основного долга перед компанией превышает пять миллионов рублей.

Рената Валеева