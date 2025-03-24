Микрофинансовые организации обяжут идентифицировать клиентов через биометрию
Микрофинансовые организации в России могут обязать проводить идентификацию клиентов с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС) при дистанционном заключении договоров займа. Соответствующие поправки к законопроекту размещены в думской электронной базе.
Согласно предложенным изменениям, при онлайн-оформлении каждого потребительского займа МФО должны будут обеспечивать аутентификацию клиента через ЕСИА и ЕБС.
— При дистанционном заключении каждого договора потребительского займа микрофинансовые организации обязаны обеспечить аутентификацию клиента с использованием Единой системы идентификации и аутентификации и Единой биометрической системы, — говорится в тексте поправок.
Комитет Госдумы по информационным технологиям рекомендовал принять данные поправки. Целью нововведения является повышение безопасности онлайн-займов и снижение рисков мошеннических действий.
Еще в начале марта депутаты внесли законопроект, который позволит бизнесменам и самозанятым брать микрозаймы в одной организации. Сейчас закон запрещает выдавать новые займы юрлицам или ИП, если сумма их основного долга перед компанией превышает пять миллионов рублей.
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