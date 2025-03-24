В Госдуме одобрили ограничение выдачи наличных через банкомат при мошенничестве

Фото: Максим Платонов

Комитет Госдумы по информполитике одобрил поправку об ограничении выдачи наличных денежных средств через банкомат. При наличии признаков мошенничества выдача наличных будет ограничена на 48 часов на сумму до 50 тыс. рублей в сутки. Об этом сообщается в документе, который размещен в думской электронной базе.

Согласно тексту поправок, кредитная организация, предоставившая клиенту платежную карту, обязана ограничить выдачу наличных на указанную сумму и незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения.

Ранее сообщалось о новой мошеннической схеме, связанной с клонированием банковских карт с помощью технологии NFC. Аферисты представляются сотрудниками банка или сотового оператора и под различными предлогами просят жертв установить вредоносное ПО на свои телефоны. Это ПО позволяет удаленно управлять смартфоном и создавать виртуальные копии карт.

Рената Валеева