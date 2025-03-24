Мошенники начали использовать новую схему с использованием NFC-клонов

Фото: Максим Платонов

ВТБ сообщил о новой мошеннической схеме, связанной с клонированием банковских карт с помощью технологии NFC. Аферисты представляются сотрудниками банка или сотового оператора и под различными предлогами просят жертв установить вредоносное ПО на свои телефоны. Это ПО позволяет удаленно управлять смартфоном и создавать виртуальные копии карт.

Мошенники убеждают жертву перевести деньги на «безопасный счет», который на самом деле принадлежит им.

— Теперь вместо того чтобы делать виртуальный клон карты клиента, мошенники просят перевести деньги на безопасный счет, а на деле — на свой NFC-клон, — пояснили в ВТБ.

Схема работает следующим образом: жертве звонят и предлагают установить программу для обновления приложения. Эта программа, похожая на известное шпионское ПО NFCGate, позволяет злоумышленникам управлять телефоном и клонировать карты. После установки программы жертва переводит деньги через банкомат, но они зачисляются на клон карты мошенника.

ВТБ предупреждает, что новая схема затрудняет идентификацию мошеннических операций, так как они выглядят как обычные транзакции.

— Важно не переходить по ссылкам из СМС и мессенджеров и устанавливать приложения только из официальных источников, — добавил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.

Анастасия Фартыгина