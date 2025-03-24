Путин поблагодарил ОАЭ за посредничество в обмене пленными с Украиной

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого выразил признательность Абу-Даби за активное посредническое содействие в организации обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы лидеры дали высокую оценку отношениям между Москвой и Абу-Даби и договорились о продолжении плотной координации в рамках формата ОПЕК+.

Стороны также обсудили развитие диалога между Россией и США с целью поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта и нормализации двусторонних связей.

— Мухаммед Аль Нахайян высказался в поддержку предпринимаемых Россией и США усилий и, в частности, приветствовал проходящие сегодня в Эр-Рияде консультации экспертных групп двух стран, — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Реальное время / realnoevremya.ru

В завершение разговора Владимир Путин поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна и всех жителей ОАЭ со священным для мусульман месяцем Рамадан.

В октябре 2024 года президент ОАЭ посещал Казань для участия в саммите БРИКС.

ОАЭ стали полноправным членом объединения с 1 января, после саммита в ЮАР. Страна рассматривает свое членство как стратегическую возможность для расширения торговли и доступа к новым рынкам.

Рената Валеева