Двое взрослых и ребенок, пострадавшие в ДТП на остановке в Казани, выписаны из больницы

Фото: Динар Фатыхов

Два взрослых пациента, пострадавших в результате наезда такси на людей в Казани 10 марта, выписаны из городской клинической больницы №7. Один человек продолжает лечение в клинике. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в результате ДТП пострадали 11 человек, девять из которых были госпитализированы: восемь человек в ГКБ №7 и один ребенок — в ДРКБ. Трое взрослых были отпущены на амбулаторное лечение сразу после осмотра врачами, еще двое выписаны через несколько дней.

— На данный момент в городской клинической больнице №7 Казани продолжает лечение один пациент, который попал в клинику после аварии на улице Вишневского. Двух пациентов выписали, — уточнил представитель пресс-службы.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

12-летний ребенок, получивший в результате ДТП переломы и ушибы, также выписан из клиники. Ранее состояние ребенка оценивалось как средней степени тяжести.

Рената Валеева