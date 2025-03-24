Прокуратура Казани выявила нарушения в строительстве школы в ЖК «Лето»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани прокуратура обнаружила нарушения в действиях Главного инвестиционно-строительного управления (ГИСУ) Татарстана при строительстве школы в жилом комплексе «Лето». Прокуратуры Московского и Советского районов выяснили, что работы начались до того, как был определен победитель закупки и заключен контракт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка показала, что строительство школы велось, несмотря на незавершенную процедуру выбора подрядчика. Прокуратура Московского района направила материалы в антимонопольную службу, которая признала действия ГИСУ неправомерными.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В результате прокуратура Советского района возбудила дело об административном правонарушении против заместителя директора ГИСУ за неправильный выбор исполнителя. Дело направлено в Федеральную антимонопольную службу для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина