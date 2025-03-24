В Стамбуле ограничили въезд и выезд из-за протестов

Фото: Максим Платонов

В Стамбуле ввели ограничения на въезд и выезд из провинции в связи с продолжающимися протестами. Руководство провинции объявило, что «будет запрещен въезд и выезд для индивидуальных лиц, групп и автомобилей, которые могут участвовать в незаконных акциях». Об этом сообщили в РИА «Новости».



В то же время туристический поток россиян в Турцию за последние три зимних месяца сократился на 13%. По данным Ассоциации туроператоров России, это снижение произошло из-за подорожания поездок и роста популярности других зимних курортов. В феврале 2025 года число визитов россиян в Турцию уменьшилось на 17,5% по сравнению с прошлым годом.

Сокращение потока туристов связано с увеличением цен на размещение в турецких отелях и ростом конкуренции со стороны других направлений, таких как Египет, Таиланд и Вьетнам.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что россияне смогут легко оплачивать услуги в Турции, используя QR-коды через приложения российских банков. Об этом сообщил посол Турции в России Танжу Билгич на встрече с туроператорами.



Анастасия Фартыгина