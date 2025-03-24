Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Казани выше эпидпорога на 11%

Еженедельный прирост числа случаев заболеваний ОРВИ во всех возрастных группах фиксируют с конца января

Фото: Мария Зверева

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Казани выше эпидпорога на 11%. Об этом сообщила на «деловом понедельнике» в мэрии города и.о. начальника Управления здравоохранения Казани Гульнара Гайфуллина.



— В Казани с конца января мы регистрируем еженедельный прирост числа случаев заболеваний ОРВИ во всех возрастных группах. Сегодня напряженная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом сохраняется. В городе на 11-й неделе, с 10 по 16 марта, зарегистрировано 9,8 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Заболеваемость выше эпидпорога более чем на 11%, — сказала она.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По словам докладчика, заболеваемость взрослых выше эпидпорога почти на 30%. В то же время заболеваемость детей в возрасте 0-2 лет ниже показателя на 38%, 3—6 лет— на 41%, 7—14 лет — на 39%.



Напомним, заболеваемость ОРВИ в Татарстане остается ниже эпидемического порога. Среди негриппозных вирусов преобладают риновирусы и РС-вирусы.

Галия Гарифуллина