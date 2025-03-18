Заболеваемость ОРВИ в Татарстане остается ниже эпидемического порога

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В Татарстане заболеваемость гриппом и ОРВИ остается на стабильном уровне. С 10 по 16 марта она ниже эпидемического порога на 12,5%. Вирусы гриппа составляют 63,5% от всех случаев заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

По данным Роспотребнадзора по Татарстану, среди негриппозных вирусов преобладают риновирусы и РС-вирусы. На данный момент в республике нет закрытых школ или классов из-за вспышек заболеваний.

С начала эпидемического сезона было выявлено 36,7 тыс. учеников и 1,5 тыс. педагогов с симптомами ОРВИ. Учебный процесс приостановлен в 191 классе 87 школ, однако только одна школа была закрыта полностью.

Реальное время / realnoevremya.ru

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о важности профилактики: «Необходимо чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения и дезинфицировать рабочие поверхности». При первых симптомах заболевания рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу.

Напомним, что за прошедшую неделю в России зарегистрировано более 1,1 млн случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

