Заболеваемость ОРВИ в Татарстане остается ниже эпидемического порога
В Татарстане заболеваемость гриппом и ОРВИ остается на стабильном уровне. С 10 по 16 марта она ниже эпидемического порога на 12,5%. Вирусы гриппа составляют 63,5% от всех случаев заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
По данным Роспотребнадзора по Татарстану, среди негриппозных вирусов преобладают риновирусы и РС-вирусы. На данный момент в республике нет закрытых школ или классов из-за вспышек заболеваний.
С начала эпидемического сезона было выявлено 36,7 тыс. учеников и 1,5 тыс. педагогов с симптомами ОРВИ. Учебный процесс приостановлен в 191 классе 87 школ, однако только одна школа была закрыта полностью.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают о важности профилактики: «Необходимо чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения и дезинфицировать рабочие поверхности». При первых симптомах заболевания рекомендуется незамедлительно обратиться к врачу.
Напомним, что за прошедшую неделю в России зарегистрировано более 1,1 млн случаев заболевания ОРВИ и гриппом.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.