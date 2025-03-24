За 15 лет доля благоустроенных парковых зон в Казани увеличилась в пять раз

В частности, в городе построили 54 парка и сквера

Фото: Вильдан Насыров

За 15 лет доля благоустроенных парковых зон в Казани увеличилась в пять раз. В городе построили 54 парка и сквера, обновили уже имеющиеся. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии города сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов.

По его словам, в 2024 году площадь благоустроенных общественных пространств составляла 625 га.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Кроме того, за 15 лет в Казани высадили 822 тыс. деревьев, 670 тыс. кустарников и 921,5 тыс. кв. м цветников. В этом году планируется высадка более 18 тыс. деревьев.

Напомним, в Казани на бульваре Серова планируют благоустроить вторую очередь, где появятся велодорожки и павильон проката велосипедов. Велодорожки будут доступны для всех, включая детей с нарушениями ментального спектра, для которых организуют бесплатный велопрокат. Также на бульваре создадут лесную зону с мягкими дорожками и скамейками для отдыха.

Галия Гарифуллина