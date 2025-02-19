На бульваре Серова в Казани появятся велодорожки и прокат велосипедов

В Казани на бульваре Серова планируют благоустроить вторую очередь, где появятся велодорожки и павильон проката велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Велодорожки будут доступны для всех, включая детей с нарушениями ментального спектра, для которых организуют бесплатный велопрокат. Также на бульваре создадут лесную зону с мягкими дорожками и скамейками для отдыха.

Кроме того, на бульваре появится образовательное пространство для лекций и мастер-классов, зона для занятий жестовым языком и площадка для игр с водой. Горожане предложили создать общественный огород, где люди с особенностями здоровья смогут ухаживать за растениями.

Также обсуждали установку дополнительных скамеек, теннисных столов, открытие кафе и создание площадки для собак. Вторую очередь бульвара планируют открыть уже в этом году.

Напомним, что в рамках II Всероссийского муниципального форума, который проходил в Татарстане, полпред президента России в ПФО Игорь Комаров объявил о планах по благоустройству более 6 тыс. общественных пространств в регионах округа к 2030 году.

Анастасия Фартыгина