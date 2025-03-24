В Бугульме задержали мошенников, обманувших пенсионерку на 135 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Бугульме полиция задержала двух подозреваемых в мошенничестве против 79-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь попала в аварию. Чтобы помочь, ей нужно было срочно заплатить деньги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Испугавшись, пенсионерка согласилась отдать 135 тыс. рублей. Вскоре к ней приехал мужчина, и она передала ему деньги в подъезде. Позже, узнав, что с дочерью все в порядке, пенсионерка обратилась в полицию.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Сотрудники правоохранительных органов быстро разыскали таксиста, который забрал деньги. Он рассказал, что выполнял заказ и передал пакет неизвестному в другом городе. Полиция выехала в Альметьевск и задержала местного жителя, который работал курьером. Он получал 10 тыс. рублей за свои услуги, понимая, что участвует в преступлении.

В отношении него возбуждено уголовное дело, а полиция продолжает выяснять, куда были переведены похищенные деньги. Правоохранители напоминают гражданам быть осторожными и не переводить деньги незнакомцам, особенно если речь идет о происшествиях с близкими.

Анастасия Фартыгина