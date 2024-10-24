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Россия предложила продолжить председательство в Новом банке развития Бразилии — Владимир Путин

18:26, 24.10.2024
Россия предложила продолжить председательство в Новом банке развития Бразилии — Владимир Путин
Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Россия предложила продолжить председательство в Новом банке развития (НБР) Бразилии и Дилме Роуссефф. Об этом в ходе пресс-конференции заявил российский президент Владимир Путин.

Он пояснил, что в этом году Бразилия председательствует в саммите G-20, а в следующем году может принять эстафету у России и вести БРИКС.

Президент добавил, что страны БРИКС будут «уплотнять межбанковскую коммуникацию».

Елизавета Пуншева

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