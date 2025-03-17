«Нефтехимик» лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

«Сибирь» стала последним участником Кубка Гагарина по итогам регулярного чемпионата

«Нефтехимик» лишился шансов на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Занимающая восьмое место в Восточной конференции «Сибирь» стала недосягаемой для нижнекамской команды.

Решающей стала победа сибиряков над «Барысом» со счетом 3:2. В активе «Сибири» стало 68 очков, у «Нефтехимика» — 61 балл. Нижнекамской команде осталось провести в регулярном чемпионате три матча, в которых можно набрать максимум шесть очков.

Таким образом, определились все 16 участников предстоящего Кубка Гагарина.

«Нефтехимик» второй сезон подряд не смог пробиться в плей-офф КХЛ. В прошлом регулярном чемпионате нижнекамская команда также заняла девятое место в таблице Востока.

«Сибирь» в прошлогоднем сезоне не участвовала в розыгрыше Кубка Гагарина.

Зульфат Шафигуллин