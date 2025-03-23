Новости общества

15:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС показало, что видит человек, провалившись под лед

14:07, 23.03.2025
МЧС показало, что видит человек, провалившись под лед
Фото: Маргарита Головатенко

МЧС показало, что видит человек, провалившись под лед: ведомство предостерегает от выхода на водоемы весной.

Напомним, что недавно вблизи села Верхний Услон на реке Волге спасли 72-летнюю женщину, провалившуюся под лед. Инцидент произошел в 250 метрах от берега.

Как выяснилось, женщина шла пешком с противоположного берега Волги со стороны поселка Аракчино Кировского района Казани, но разрушающийся весенний лед не выдержал.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также