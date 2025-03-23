МЧС показало, что видит человек, провалившись под лед
МЧС показало, что видит человек, провалившись под лед: ведомство предостерегает от выхода на водоемы весной.
Напомним, что недавно вблизи села Верхний Услон на реке Волге спасли 72-летнюю женщину, провалившуюся под лед. Инцидент произошел в 250 метрах от берега.
Как выяснилось, женщина шла пешком с противоположного берега Волги со стороны поселка Аракчино Кировского района Казани, но разрушающийся весенний лед не выдержал.
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