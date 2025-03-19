В Татарстане спасли пенсионерку, провалившуюся под лед на Волге

Фото: Динар Фатыхов

Вблизи села Верхний Услон на реке Волге спасли 72-летнюю женщину, провалившуюся под лед. Инцидент произошел в 250 метрах от берега, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.



Пожарные на лодке смогли добраться до женщины и вытащить ее из полыньи, однако,ю из-за состояния льда не смогли самостоятельно вернуться к берегу. Прибывшие инспекторы ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) подняли пострадавшую на борт судна на воздушной подушке, отогрели и передали бригаде скорой помощи.

Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

Как выяснилось, женщина шла пешком с противоположного берега Волги со стороны поселка Аракчино Кировского района Казани, но разрушающийся весенний лед не выдержал.

14 марта в оперштабе республики, реки в Татарстане начнут вскрываться ото льда на 19—20 дней раньше обычного срока.

Рената Валеева