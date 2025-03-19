В Татарстане спасли пенсионерку, провалившуюся под лед на Волге
Вблизи села Верхний Услон на реке Волге спасли 72-летнюю женщину, провалившуюся под лед. Инцидент произошел в 250 метрах от берега, сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.
Пожарные на лодке смогли добраться до женщины и вытащить ее из полыньи, однако,ю из-за состояния льда не смогли самостоятельно вернуться к берегу. Прибывшие инспекторы ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) подняли пострадавшую на борт судна на воздушной подушке, отогрели и передали бригаде скорой помощи.
Как выяснилось, женщина шла пешком с противоположного берега Волги со стороны поселка Аракчино Кировского района Казани, но разрушающийся весенний лед не выдержал.
14 марта в оперштабе республики, реки в Татарстане начнут вскрываться ото льда на 19—20 дней раньше обычного срока.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.