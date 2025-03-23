Новый посол России в США Александр Дарчиев отправится в Вашингтон на следующей неделе

Фото: Динар Фатыхов

Назначенный в начале марта послом России в США Александр Дарчиев направится в Вашингтон на следующей неделе, сообщили в МИД и дипломатические источники.

Президент Владимир Путин утвердил его кандидатуру 6 марта. Дарчиев совместит должность посла с обязанностями постоянного наблюдателя при Организации американских государств. США одобрили его назначение в конце февраля.

Основными задачами нового главы дипмиссии станут развитие двусторонних отношений и защита интересов России. До этого Дарчиев возглавлял департамент Северной Атлантики МИД РФ. В 2017-2024 годах пост посла в США занимал Анатолий Антонов.

Дарчиев, выпускник МГУ и бывший сотрудник Института США и Канады, имеет опыт работы в российском посольстве в США и на посту посла в Канаде.

Напомним, что недавно президент России Владимир Путин назначил директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Дарчиева послом в США

Матвей Гавриков