Путин назначил нового посла в США
Президент России Владимир Путин назначил директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Дарчиева послом в США. Соответствующий указ находится на портале правовых актов.
Как сообщал глава МИД Сергей Лавров, договоренность обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России была достигнута на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля.
Предыдущий посол России в США Анатолий Антонов завершил свою миссию в Вашингтоне в октябре 2024 года.
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