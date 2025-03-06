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Путин назначил нового посла в США

10:05, 06.03.2025
Путин назначил нового посла в США
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин назначил директора департамента Северной Атлантики МИД России Александра Дарчиева послом в США. Соответствующий указ находится на портале правовых актов.

Как сообщал глава МИД Сергей Лавров, договоренность обеспечить скорейшее назначение послов России в США и США в России была достигнута на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии 18 февраля.

Предыдущий посол России в США Анатолий Антонов завершил свою миссию в Вашингтоне в октябре 2024 года.

Рената Валеева

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