В Казани врача-офтальмолога отправили под домашний арест по делу о взятках

Фото: Максим Платонов

Ново-Савиновский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 5 мая в отношении заведующей офтальмологическим отделением одной из городских поликлиник, сообщила пресс-служба суда.

По данным следствия, с декабря 2023 года по июнь 2024 года врач, используя служебное положение, незаконно получила денежное вознаграждение путем внесения недостоверных сведений в отчетность о платных услугах, причинив ущерб бюджету медучреждения.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Кроме того, она подозревается в трех эпизодах получения взяток через посредника в размере от 10,5 до 25 тысяч рублей за выдачу листов нетрудоспособности. Подозреваемая свою вину не признала.

По данным статьям УК РФ предусмотрено наказание вплоть до 8 лет лишения свободы. Суд учел тяжесть преступлений и достаточную доказательную базу для избрания меры пресечения.

Напомним, недавно сообщалось, что в Приволжский райсуд Казани в ближайшее время уйдет дело о злоупотреблении полномочиями и 123 взятках за прием в Казанский медицинский колледж.



Матвей Гавриков