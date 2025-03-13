Прокурор РТ утвердил обвинение директору Казанского медколледжа по взяткам под 7 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

В Приволжский райсуд Казани в ближайшее время уйдет дело о злоупотреблении полномочиями и 123 взятках за прием в Казанский медицинский колледж. Как сообщают источники «Реального времени», на этой неделе в прокуратуре Татарстана утвердили результаты расследования уголовного дела директора колледжа, заслуженного врача Татарстана Зухры Хисамутдиновой.

Подпись на обвинительном заключении поставил глава надзорного ведомства Альберт Суяргулов, уточнили в пресс-службы прокуратуры РТ.

На скамью подсудимых отправятся обвиняемая в коррупционных сделках на общую сумму 6 млн 850 тысяч рублей и предполагаемые. Всего их в этом деле было четверо, к уголовной ответственности привлекли троих, но судить их будут отдельно от директора.

По версии Следкома, незаконные вознаграждения в размере от 30 до 120 тысяч рублей были получены руководителем медколледжа всего за два месяца — с мая по август 2023 года, их передавали в интересах 123 абитуриентов за беспрепятственное поступление, независимо от результатов итоговой аттестации и психологического тестирования.

Также Хисамутдиновой предъявляют злоупотребление полномочиями с ущербом для бюджета в 843 тысячи рублей. Эти средства выделялись колледжу по нацпроекту «Демография» для переобучения санитарок и фельдшеров предпенсионного возраста. Силовики считают, что целую группу обучающихся сформировали за счет «мертвых душ», и поначалу по этому эпизоду директору вменяли мошенничество. Квалификация изменилась, когда следователи выяснили — выделенные через Роструд средства не похищались, а направлялись не по назначению, на доплаты преподавателям колледжа.

Хисамутдинова вину отрицает. В ходе следствия ею предпринимались попытки отправиться в зону СВО в качестве военного врача.