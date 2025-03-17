Российские школьники чаще всего используют ИИ в написании докладов

Фото: Максим Платонов

Согласно результатам исследования, школьники активно используют искусственный интеллект (ИИ) в процессе обучения. Чаще всего ученики обращаются к нейросетям для сбора информации при подготовке докладов — такой вариант выбрали 32% опрошенных. Также ИИ помогает школьникам проверять грамотность текстов (13%), усваивать материал (12%), готовить презентации (11%), переводить тексты (10%) и практиковать иностранный язык (7%). Об этом сообщили в RT на русском.

Эксперты подчеркивают, что почти четверть (24%) опрошенных никогда не пользовались нейросетями. Из них 63% никогда об этом не задумывались и не умеют ими пользоваться, а 38% считают, что использование нейросетей может привести к негативным последствиям.

Более половины школьников (54%), которые пользуются искусственным интеллектом, выбирают текстовые нейросети, 29% — работающие с изображениями, а 12% — с музыкой. Реже всего нейросети помогают школьникам при обработке видео (5%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Оценивая роль искусственного интеллекта в учебе, школьники заявили, что благодаря нейросетям и качество их знаний, и их оценки становятся лучше (48%). Лишь 4% выразили мнение, что качество знаний из-за нейросетей ухудшается. При этом 83% опрошенных школьников считают, что ИИ не может заменить учителя, а 17% сошлись во мнении, что нейросети могут облегчить работу учителей.

Среди родителей школьников 30% поддерживают увлечение своих детей нейросетями, еще 30%, напротив, ограничивают пользование ими. 21% родителей относятся к этому увлечению нейтрально, а еще 10% — скептически. Большая часть родителей хотела бы, чтобы их детей обучали работе с нейросетями: 31% выступают за такой курс в школе, еще 31% хотели бы видеть его в программе вуза или колледжа.

