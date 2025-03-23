На ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Казани выделили 2,6 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

На организацию Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», которая состоится в Казани, выделили 2,6 млн рублей. Мероприятие предусматривает два этапа: региональный и федеральный. Заказчиком выступил Центр занятости населения Татарстана.

Согласно тендеру, размещенному на сайте госзакупок, первый этап ярмарки планируют провести 18 апреля в «УНИКСе», а второй — 27 июня в ЦПКиО им. М. Горького или на аналогичной по площади и проходимости территории. Кроме того, в рамках федерального этапа исполнителю предстоит обеспечить проведение Фестиваля профессий на территории «КидСпейса».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается рекламной кампании, исполнитель обязан дать объявления как минимум на двух местных телеканалах с целевым охватом не менее 300 тыс. человек в день, запустить аудиоролик не менее чем в двух радиокомпаниях (охват — не менее 500 тыс. человек в день), а также в сообществах во «ВКонтакте» и «Телеграме». На территории, где пройдет ярмарка, разместят соответствующие объявления. Кроме того, подрядчик предоставит брендированную продукцию: броши, блокноты с ручкой и т. д. На мероприятиях будут вести фото— и видеосъемку.



Рекламная кампания также пройдет в 44 районах Татарстана. Жителям республики расскажут о дате и месте проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства и о возможности присоединиться к ней онлайн.

Напомним, в апреле прошлого года региональный этап ярмарки трудоустройства посетили более 12 тыс. татарстанцев. Мероприятия проходили на 46 площадках одновременно. Вакансии были представлены 604 работодателями.

Галия Гарифуллина