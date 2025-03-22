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В аэропорту Казани сняли временные ограничения на вылет и прием воздушных судов

19:34, 22.03.2025
В аэропорту Казани сняли временные ограничения на вылет и прием воздушных судов
Фото: Мария Зверева

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры были введены ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Во время действия ограничений один самолет совершил посадку на запасном аэродроме, направляясь в Казань. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые шаги для обеспечения безопасности полетов.

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