В аэропорту Казани сняли временные ограничения на вылет и прием воздушных судов

Фото: Мария Зверева

В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры были введены ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Во время действия ограничений один самолет совершил посадку на запасном аэродроме, направляясь в Казань. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые шаги для обеспечения безопасности полетов.