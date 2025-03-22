Мухаметшин: регионы смогут сами определять модель местного самоуправления

Фото: Мария Зверева

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин рассказал о работе над законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Об этом сообщила «Парламентская газета».

По его словам, после обращений ряда субъектов, в частности Татарстана, концептуальная основа документа претерпела изменения. Изначально для всех субъектов России устанавливался безальтернативный переход к одноуровневой системе МСУ, но после обращения Татарстана и других регионов субъектам предоставили право самостоятельно определять модель местного самоуправления.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что в новой редакции закона учтены особенности и разнообразие регионов России. Для некоторых субъектов одноуровневая модель идеальна, но для Татарстана с его 956 муниципальными образованиями она не подходит. Важно сохранить муниципальную власть на поселенческом уровне, особенно в сельской местности, где население стареет и численно уменьшается.

Действующая двухуровневая система местного самоуправления в Татарстане показала свою эффективность. Сельские и городские поселения играют ключевую роль в организации жизни на местном уровне. Они выполняют широкий спектр функций, включая благоустройство и решение социальных вопросов.

Госсовет Татарстана направил обоснованные возражения против повсеместного перехода на одноуровневую систему МСУ. Парламентарии республики внесли более полусотни поправок, 25 из которых касались возможности сохранения действующего двухуровневого механизма.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вопрос об организации местного самоуправления обсуждался на пятом заседании Госсовета. Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул, что регионы России должны сами решить, переходить им с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую или нет.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий субъектам Федерации право самостоятельно выбирать модель местного самоуправления. Согласно документу, регионы смогут сами решать, переходить ли им на одноуровневую систему местного самоуправления или сохранить действующую двухуровневую модель, включающую сельские и городские поселения.

Анастасия Фартыгина